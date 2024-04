Thiès / L'inspecteur d'académie aux collectivités locales : "Vous inondez nos écoles de cahiers... Ce que vous achetez, l'école vient enlever mais cela ne sert à rien!"

Lors de la 11ème revue régionale de l'éducation et de la formation de Thiès, l'inspecteur d'académie, El Hadj Mouhamadou Diouf, réagissant à la suite de l'intervention d'un responsable des collectivités territoriales, a tenu à inviter ces institutions locales à travailler en étroite collaboration avec l'école pour connaître davantage ses besoins les plus pressants."

"Vous inondez nos écoles de cahiers. Est-il opportun d'évaluer un enfant avec des cahiers et à l'examen de lui soumettre des feuilles de copie? Aujourd'hui, les enfants travaillent plus sur des feuilles de copie. Ils travaillent essentiellement avec de la reprographie et avec du polycopié... Et en le faisant, nous gagnons du temps dans les sciences d'enseignement et apprentissage et en le faisant nous gagnons du temps et de l'efficacité dans la mise à disposition des exercices au moment des évaluations et nous sommes en conformité avec la cible finale et l'évaluation", a-t-il précisé.

El Hadj Mouhamadou Diouf d'ajouter : "Nous travaillons sur des feuilles blanches avec l'enfant désormais... Je vous aurais dit d'acheter des rames de papier, mettez à la disposition des écoles des imprimantes, des photocopieuses, de l'encre, voilà ce qui sert désormais à l'époque où nous sommes. Je dis tantôt l'enfant, il est dans le net, il faut que ce qui peut être numériquement transmis, soit rapidemennt reprographié et mis à disposition. Avec un cahier, est-ce que je pourrais le faire?", s'est-il interrogé.

Et de signaler : "souvent même, les fournisseurs vous trompent... Ils vous donnent tous leurs invendus. Et vous avez le sentiment d'avoir beaucoup acheté, mais ce que vous achetez, l'école vient enlever et cela ne sert à rien..."