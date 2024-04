Thiès/ instauration de la journée continue dans les établissements scolaires: Un véritable casse-tête pour les potaches

À Thiès, l'instauration de la journée continue dans les établissements scolaires constitue un véritable casse-tête pour les élèves.



Maintenus dans les écoles de 08 heures à 16 heures, ces derniers peinent ainsi à trouver un temps de repos. Du coup, cette mesure impacte négativement sur les résultats. Les acteurs du secteur éducatif en ont fait état ce jeudi lors de la cérémonie marquant la 11e revue régionale de l'éducation et de la formation de Thiès.



D'après eux, si les résultats tardent aujourd'hui à connaître un bon en avant, c'est du fait de ce phénomène avec notamment le constat lié au faible taux de réussite dans les différents examens. Et qu'il urge de remédier à cela en allant peut-être vers l'instauration de la journée discontinue pour permettre aux potaches de rentrer chez eux à midi et de revenir vers 15 heures pour pouvoir continuer jusqu'à 18 heures.



À l'occasion de cette rencontre, d'autres difficultés ont été abordées telles la vétusté de certains établissements à savoir le CEM Amady Coly Diop, l'école Jules Sagna, le lycée de Médina Fall, entre autres. Au lycée de Tassette, la recrudescence des accidents d'écoliers du fait de la proximité de l'école avec la route, amène les acteurs à tirer la sonnette d'alarme...



D'autres causes ont été aussi évoquées relatives à la déperdition scolaire et au taux d'absentéisme telles le foisonnement des écoles de football près des établissements scolaires, 1XBET etc...