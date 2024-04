Kaolack : Serigne Momar Sokhna du PDS interpelle le SEN, Karim et décide de livrer bataille contre la fédération rurale

Pour avoir soutenu le candidat de BBY, Amadou Bâ lors de la présidentielle 2024, le responsable libéral, Serigne Momar Sokhna de Latmingué (Kaolack) a été destitué de son poste de président de la fédération rurale du PDS par des membres de ladite structure. Une décision qui semble sans effet pour le responsable du PDS qui estime que « seul le Secrétariat exécutif national (SEN) du PDS peut le destituer de son poste ». Joint au téléphone, le libéral explique avoir interpellé le SEN et Wade fils sur cette situation ». « Cette tentative de mise à mort d’un membre très actif du PDS n’augure rien de bon pour l’avenir du parti à Kaolack », a-t-il confié. Ceci est une tentative de liquidation d’un responsable, dit-il, du PDS qui a maintenu en vie son parti au moment où d’autres leaders étaient feutrés dans leurs salons ne tentant rien pour la massification du PDS. « J’ai énormément fait pour massifier mon parti tout en espérant que Karim Wade prendra son courage à deux mains et rentrer au pays pour la présidentielle 2024. A la place, il a soutenu la coalition « Diomaye 2024 » et Sonko qui a plusieurs fois traité le président Abdoulaye Wade et son fils de tous les noms d’oiseaux », a-t-il poursuivi. Avant de s’interroger : « Comment pourrais-je soutenir Ousmane Sonko qui a toujours tiré sur notre leader Abdoulaye Wade et son fils? Aucun membre du PDS ne fait partie de ce nouvel attelage gouvernemental du Président Diomaye. Qu’est-ce que ce soutien à Diomaye 2024 a apporté de positif au PDS? ». Serigne Momar Sokhna dit s’en remettre à la décision du secrétariat exécutif et a décidé d’aller jusqu’au bout de son combat contre la fédération rurale. Cependant, pour lui, « il est grand temps que Karim Wade rentre au bercail pour bien mener le combat pour la conquête du pouvoir».