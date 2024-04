Accident mortel à Koungheul : « On ne peut pas continuer à tuer (…) parce que tout simplement on est à la quête effrénée du gain facile. » (ministre Malick Ndiaye)

À la suite de l’accident qui a coûté la vie à 14 usagers de la route à Koungheul, ce 25 avril, le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, Malick Ndiaye, a effectué le déplacement sur les lieux du drame pour s’enquérir de la situation. Après s’être incliné devant la mémoire des disparus et présenté ses condoléances, l’autorité a pointé du doigt le mauvais comportement sur la route qui mène de façon répétitive à l’horreur.



« Les surcharges, l'état des bus, l'état des pneus, la vitesse, l'excès de vitesse, entre autres, le comportement des chauffeurs. Parce que plus de 90% des accidents, c'est le facteur humain. Nous appelons davantage, particulièrement les chauffeurs, mais aussi surtout les propriétaires des véhicules de transport, particulièrement interurbains, à réfléchir sur les mesures nécessaires et idoines à prendre pour préserver la vie des Sénégalais. On ne peut pas continuer à enregistrer, à tuer des Sénégalais, parce que tout simplement, on est à la quête effrénée du gain facile qu’on peut se permettre de surcharger les bus en marchandises et de ne pas avoir le traitement qu’il faut », a indiqué sur Rfm, Malick Ndiaye.



Le bus de transport interurbain s'est renversé suite à l'éclatement du pneu droit selon nos sources. Il a fallu faire appel à un camion benne pour sauver certaines victimes. Au nombre de 62, elles ont été transportées au district sanitaire de Koungheul.