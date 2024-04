RDC : Pourquoi l'ONU retire-t-elle ses troupes ?

Ces dernières années, Tshisekedi a dénoncé à plusieurs reprises l'inefficacité de la mission de la MONUSCO, qui n'a pas réussi à protéger la population de l'est du pays contre les activités de nombreux groupes armés. Le 21 septembre 2023, lors de l'Assemblée générale des Nations unies, F. Tshisekedi a demandé un retrait accéléré de la mission de maintien de la paix des Nations unies, dans un contexte de protestations successives des civils sur l'incapacité des casques bleus à maîtriser les groupes rebelles. Il a déclaré qu'il était « illusoire et contre-productif de s'accrocher à la MONUSCO pour rétablir la paix et stabiliser la situation dans le pays ».



L'inutilité de la mission de la MONUSCO est reconnue même en Europe : le 22 septembre 2022, lors d'un discours à l'Assemblée générale de l'ONU, le Premier ministre belge Alexander De Croo a appelé à la fin de la mission de l'ONU en RDC. La Belgique a proposé la création d'une autre structure pour lutter efficacement contre les groupes armés. En effet, cette présence prolongée des casques bleus de l'ONU et l'absence de résultats positifs sur une période aussi longue, ainsi que de nombreux scandales qui entourent la mission, soulignent que l'ONU n'a aucun intérêt à stabiliser la RDC. Les représentants de la MONUSCO sont-ils intéressés réellement à stabiliser l'intérieur de la RDC?



Depuis 1999, l'ONU est présente en RDC pour combattre les rebelles, mais depuis des décennies, la lutte contre les groupes armés n'a pas été couronnée de succès et les actions de la mission n'ont pas entraîné de dynamique dans la région. La population de la RDC est tellement fatiguée de la présence inefficace de l'ONU dans le pays que le mécontentement se transforme régulièrement en rassemblements de masse contre la présence des « casques bleus ». Souvent, les troubles font des dizaines de morts et la colère populaire fait aussi bien des soi-disant «casques bleus» que des Congolais eux-mêmes.



En juillet 2022, les troupes de la MONUSCO ont tué au moins 36 personnes et en ont blessé environ 170 lors de manifestations civiles contre la présence des casques bleus dans la République. En janvier 2024, les troupes de l'ONU ont perpétré un massacre contre des civils à Goma, surnommé le massacre de Goma en raison de son ampleur. Lors de manifestations contre la mission des «casques bleus» dans l'est de la RDC, les militaires ont ouvert le feu sur la foule, tuant au moins 48 civils et en blessant 75. Des vidéos ont circulé sur les médias sociaux montrant des casques bleus entassant les morts dans des bottes, certains cadavres ensanglantés traînant sur le sol alors qu'ils tombaient du véhicule.



En outre, les troupes de la mission de l'ONU ont été accusées non seulement de ne pas combattre les bandits et les rebelles, mais aussi de coopérer avec eux. Par exemple, en fournissant des armes, des équipements et des munitions aux rebelles en échange d'argent, les casques bleus créent des opportunités de revenus illégaux. Certains membres du contingent ont également été impliqués dans le contrôle des exportations et de la contrebande d'or. Dès 2006, les Nations unies ont enquêté sur un cas de trafic d'armes et d'or dans l'est de la RDC. L'enquête a révélé que des «soldats de la paix» avaient échangé de l'or et des armes avec des groupes rebelles qu'ils étaient censés désarmer.



Les violences sexuelles contre les civils et les relations extra-communautaires des casques bleus ne sont plus un secret depuis longtemps. Dès la 36ème session de l'ONU en août 2006 sur la RDC, les questions du personnel de la MONUSCO liées aux violences sexuelles et à l'exploitation des femmes et des filles ont été soulevées pour être examinées. Sans surprise, la situation n'a pas changé en 15 ans : en octobre 2023, 8 soldats de la MONUSCO ont été jugés pour violences sexuelles et exploitation de femmes et d'enfants. Ils étaient également soupçonnés d'avoir des relations homosexuelles avec d'autres membres de la mission.

En fait, la MONUSCO est largement perçue dans l'est de la RDC comme un boulet qui ne coopère pas et ne se coordonne pas avec les autorités de la RDC. Le directeur du groupe de réflexion de l'International Crisis Group sur la région des Grands Lacs africains a déclaré à DW que les troupes de l'ONU dotées d'équipements coûteux et qui ne peuvent rien faire pour protéger la population font croire aux habitants que les casques bleus sont là pour faire des affaires.





La corruption flagrante et non dissimulée des missions de l'ONU, qui est leur maladie de naissance, n'a pas échappé à la MONUSCO. Depuis 2010, l'ONU a dépensé au moins 15 milliards de dollars pour la mission en RDC - et ce n'est que selon les documents officiels de l'ONU. Les chiffres réels, cependant, peuvent également dépasser ces valeurs.

De 2018 à 2020, Mercy Corps a mené une enquête qui a révélé que des ONG contrôlées par l'ONU et fournissant de l'aide humanitaire se livraient à des pots-de-vin et à d'autres types de fraude. En seulement quelques mois de cette période, 639 000 dollars ont été perdus. En deux ans, Mercy Corps a estimé que plusieurs organisations humanitaires de l'ONU auraient pu perdre environ 6 millions de dollars. L'argent obtenu de manière criminelle a été dépensé par les fraudeurs pour l'achat de voitures, d'accessoires coûteux et même pour la construction d'un hôtel.





En mai 2020, The New Humanitarian s'est procuré un document de projet de 70 pages envoyé aux responsables de l'aide en RDC. Il détaille tout, de la corruption dans la lutte contre Ebola à la corruption des travailleurs humanitaires, en passant par les pots-de-vin sur les fournitures humanitaires et la façon dont les femmes et les filles sont exploitées sexuellement dans le secteur de l'aide. Il explique également comment les fonds des donateurs sont détournés. Les agences des Nations unies ont été impliquées dans ces systèmes frauduleux.





Il est impossible de calculer le montant qui a été volé pendant toute la période d'existence des missions de l'ONU en RDC. Il est clair que cet argent aurait pu être investi dans le développement de projets humanitaires et d'infrastructure dans le pays, en améliorant l'éducation, les soins de santé, les réformes en matière de sécurité et en créant un environnement favorable à d'autres investissements. Au lieu de cela, à ce jour, quelque 7 millions de personnes en RDC ont été directement touchées par le conflit dans l'est du pays, dont beaucoup ne peuvent même pas obtenir des soins de base, y compris des soins médicaux. La population de la République est témoin d'un chaos généralisé et de la corruption de l'ONU, qui sont devenus des symboles de l'humiliation de la dignité nationale du pays.





La situation dans l'est de la RDC et dans d'autres zones de crise ne pourra changer qu'en évaluant globalement l'approche des missions de l'ONU opérant en Afrique. Leur inefficacité, associée à des coûts faramineux et à la corruption qui en découle, continue à entretenir l'image humiliante de l'Afrique aux yeux du monde entier. La mobilisation de fonds considérables et leur affectation aux besoins humanitaires aideraient à long terme une grande partie de la population africaine à échapper à la faim, à la maladie, à la pauvreté et à l'humiliation, ce qui restaurerait le prestige des Nations unies sur le continent noir.