Distribution de l’eau : la SEN’EAU annonce encore des perturbations à Rufisque et Thiès.

Un dispositif de camions citernes sera déployé pour soulager les populations habitant les zones les plus impactées, a renseigné la SEN’EAU.

De nouvelles perturbations sont annoncées par la SEN’EAU pour l’approvisionnement en eau potable dans les zones de Rufisque, Thiès et environs dans la nuit du vendredi 26 et la journée du samedi 27 avril 2024.Dans un communiqué de ladite société paru, ce 25 avril 2024, il est indiqué les raisons de ces désagréments liés à des travaux de raccordement d’une nouvelle conduite à Pout dans la région de Thiès.Ainsi, les localités qui seront privées d’eau pendants ces jours sont « Rufisque notamment Sébikotane, Pouyenne, Soulouf, Ndoukhoura, Dougar. La région de Thiès également va connaître des perturbations dans l’approvisionnement notamment à Pout ville, Lelo Sérère, Lelo Ouolof, Tougouny, Ndiakhate, Khodoba, Mboul, Kayel, Sagnafi, Bayouf, Palal, les antennes maraîchères de Michel Sami, Alphonse Nidaye, Dominique 1 et Sismar.La situation reviendra progressivement à la normale dans la soirée du samedi 27 avril 2024 selon le document.