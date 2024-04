Abidjan / 60ème session ministérielle de la CONFEMEN : “cette jeunesse à éduquer et à former est au cœur du nouveau Projet politique” (M. M. Guirassy, MEN)

Le ministre de l’Education nationale, M. Moustapha Mamba Guirassy, a participé ce jeudi 25 avril 2024, à Abidjan, au panel ministériel sur le partage d’expériences et de meilleures pratiques.



Une rencontre organisée par la CONFEMEN, sous le thème, « Enseignement général, enseignement technique et orientation vers les filières scientifiques et technologiques : enjeux, stratégies et perspectives pour l’atteinte de l’ODD4 dans l’espace francophone. »



Pour sa première rencontre internationale, le ministre de l’Education nationale a magnifié l’initiative de la CONFEMEN de regrouper des acteurs de haut niveau autour d’une thématique majeure qui jette les bases d’une réflexion approfondie pour la rénovation de nos systèmes éducatifs.



« Nous sommes dans une période de forte remise en question à la suite des crises récentes et défis permanents. Ce genre de rencontre nous donne ainsi une opportunité supplémentaire de conjuguer nos efforts et de mutualiser nos expériences afin d’assurer à notre jeunesse des lendemains meilleurs », déclare M. Guirassy.

À la suite de ses collègues ministres, Moustapha Mamba Guirassy a rendu un vibrant hommage au ministre Chakib Ben Moussa, Président sortant et a félicité chaleureusement Madame Mariétou Koné, Présidente en exercice de la CONFEMEN.

Il a renouvelé son engagement à continuer à œuvrer pour renforcer la dynamique déjà initiée sous l’impulsion du Secrétaire général, Monsieur Abderrahmane Baba Moussa et son équipe.

Le ministre de l’Éducation du Sénégal a aussi saisi l’occasion pour exprimer tout son enthousiasme à participer à cette session ministérielle qui consacre sa première rencontre internationale après sa nomination.

« Chers collègues, je suis très honoré de vous rejoindre pour une collaboration renforcée afin de densifier le réseau de réflexions en faveur d’une éducation de qualité.

Il a réaffirmé tout l’intérêt qu’il porte aux conclusions du DRO (Document de Réflexion et d’Orientation) et à sa thématique puisque, « justement, cette jeunesse à éduquer et à former est au cœur du nouveau Projet politique que Son Excellence, le nouveau Président de la République du Sénégal, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, propose aux Sénégalais » a-t-il soutenu.



Dans cette perspective, le ministre a rappelé qu’il a entrepris un état des lieux et des consultations nourries avec les différentes parties prenantes afin de mieux adresser les réformes pertinentes qui portent sur la réorientation du système éducatif vers les sciences, la technologie et le numérique. « Au-delà de la réadaptation des curricula, nous comptons également réaliser le maillage du territoire avec des établissements scientifiques d’excellence », a-t-il indiqué.



Le Ministre M. Guirassy a souligné l’urgence, à la suite d’une directive primatoriale, de mettre en œuvre une stratégie d’orientation systématique, d’au moins 30 % des sortants du cycle moyen général vers la formation professionnelle. « C’est un autre chantier, que je partage avec mon collègue Ministre en charge de la Formation professionnelle et qui sera adossé à un programme de création de structures adaptées au niveau des départements du pays (CDFP-Centres Départementaux de Formation Professionnelle) assorti d’une stratégie de diversification des filières pour les adapter aux potentialités nationales », a-t-il dit.



Ce dispositif est couronné par la mise en place d’ISEP (Instituts Supérieurs d’Enseignement Professionnel) au niveau des régions du pays.



Selon M. Moustapha Mamba Guirassy, les recommandations et les différentes contributions vont faciliter considérablement la prise d’actions fortes pour accompagner la transformation qualitative de nos systèmes éducatifs.

Enfin, le ministre a tenu à féliciter la Côte d’Ivoire, pays hôte, et la CONFEMEN pour la bonne organisation de cet évènement. Il a remercié ses collègues Ministres et les Chefs de délégation pour leurs riches contributions...