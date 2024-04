Gestion de la Covid-19 : L’Ofnac transmet le dossier au procureur de la République (Rapport 2022)

Après en avoir délibéré lors de sa séance du 13 avril 2022, l’Assemblée de l’OFNAC a décidé de transmettre le rapport d’enquête au Procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar.

L’office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) a statué, à travers la division investigations (DI) qui s’est illustrée dans le rapport d’activité 2022, sur l’affaire relative à l’acquisition et à la prestation de services de transport de vivres et autres produits dans la lutte contre les effets de la pandémie Covid-19