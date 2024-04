Chambre Correctionnel : L’affaire Awa Baba Thiam et Salimata Sow renvoyée au 13 juin prochain

L’affaire entre Awa Baba Thiam et Salimata Sow est loin de connaître son épilogue. En effet, le dossier a été appelé ce jeudi matin 25 avril 2024 devant la Chambre Correctionnel de Dakar. Mais l'audience a été renvoyée au 13 juin prochain pour la comparution de la partie civile.





Elles se poursuivent mutuellement pour diffamation, injures, menaces de mort par le moyen de technologie de l'information, collecte et diffusion de données à caractère personnel contre la première et diffamation et injures publiques par moyens de technologie contre la deuxième.