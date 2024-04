Espagne / Coopération sanitaire : Une mission sénégalaise inspecte les offres de la Grande Canarie pour le tourisme médical

Le consortium Gran Canaria Spa, Wellness et Health dans le cadre de son partenariat avec les secteurs public et privé du Sénégal dans le domaine de la santé, accueille du 22 au 26 avril 2024, une mission sénégalaise composée de journalistes et de médecins. L'objectif de cette rencontre est de permettre aux patients sénégalais, d'avoir de plus amples informations sur les offres de services sanitaires non disponibles dans leur pays. Le traitement du cancer occupe une grande place avec des hôpitaux universitaires à Las Palmas et Maspalomas dédiés uniquement à ces pathologies.

Pour la présidente de Gran Canaria Spa, Wellness et Health, Barbara Svchlakova, leur organisation va participer pour la première fois à la campagne Octobre Rose, de la Ligue Sénégalaise de Lutte contre le Cancer (Lisca) de cette année 2024. Un geste largement salué par la présidente Mme Fatma Guenoune, qui fait partie d'ailleurs de la délégation Sénégalaise.

Après une première journée de présentation, le mardi 23 avril 2024, entre la structure Gran Canaria Spa, Wellnes, Health en présence de la Consule Honoraire du Sénégal en Gran Canaria, ce mercredi, les journalistes sénégalais ont eu droit à une visite guidée à l'Hôpital Universitaire de San Roque de Maspalomas, effectuée par le directeur de la structure Dr Antonio Acosta. La structure sanitaire dispose de 147 lits, une unité d'hospitalisation de 30 lits, 7 blocs opératoires. Elle a une capacité d'accueil de 4.000 hospitalisations par mois. L'hôpital San Roque de Maspalomas offre les services suivants : La chirurgie cardiaque, le radiodiagnostic, l'unité mammaire, la rééducation, la traumatologie...