TikTok Lite : La commission européenne évoque « un risque grave » pour la santé mentale

Certains utilisateurs ont probablement ressenti cette espèce d’addiction qui réside dans le fait de défiler pendant des heures sans pouvoir s’arrêter. En effet, depuis fin mars, plus on passe du temps à liker, partager ou suivre les différents contenus, plus on est récompensé. Monnayer l’attention des utilisateurs, une ultime trouvaille dénommée TikTok Lite. Cette option de l’application ne passe pas au niveau de la commission européenne qui a ouvert une enquête lundi dernier pour suspendre cette nouvelle fonctionnalité. Le commissaire européen au numérique, Thierry Breton évoque « un risque grave » pour la santé mentale. « Nous soupçonnons TikTok Lite d’être aussi toxique et addictif que les cigarettes Light. Nous sommes décidés à tout faire pour protéger nos enfants », avait-il posté sur sa page X, (ex Twitter).



Du côté de TikTok, on se défend avec toutes les armes : « Une limite de temps avec seules les 60 à 85 premières minutes sont comptabilisées, les moins de 18 ans n’ont pas accès à cette fonctionnalité, aussi, un selfie avec sa pièce d’identité ou une autorisation bancaire pour s’assurer de l’âge de ses utilisateurs… », avance l’application chinoise qui avait un ultimatum qui devrait prendre fin ce mercredi pour donner les arguments de la Défense de ce nouveau service qui semble, selon certains spécialistes, augmenter la dépendance chez les jeunes.