Thiès / Achèvement et réussite au Bac 2023 : L'académie de Thiès observe une baisse de 0,29 point par rapport à 2022

À l'occasion de la 11ème revue régionale de l'éducation et de la formation de Thiès, l'Inspection d'Académie a fait part du fort taux de régression au Bac, quoique l'institution continue à se positionner confortablement en terme de statistiques au niveau national.

Dans les exposés, il a été révélé que "le taux d'achèvement a fléchi, passant de 36,2% en 2022 à 35,2% en 2023, soit une perte de 1 point. Chez les filles de 43,7 en 2021, on chute à 40,8 en 2023. Au même moment, les garcons passent de 33,6 à 30". L'académie de Thiès ayant perdu 1 point, reste ainsi loin au-dessus du réalisé national et loin devant 14 académies, a-t-on précisé.

S'agissant du Baccalauréat, il est ressorti dans les exposés qu'à "l'image du niveau national qui, par rapport à 2022 a perdu 0,55 point, l'académie de Thiès observe une baisse de 0,29 point par rapport à 2022". La source de motivation par contre est que "de 2018 à 2022, l'académie est passée de 37,18 à 52,11, dépassant pour la première fois en 2022 la barre des 50%".

À rappeler que "les taux de flux relatifs aux garcons sont en régression avec une promotion qui chute de -4,8 et un redoublement qui progesse de 6,1 points en un an. Les facteurs qui sont énumérés sont entre autres : l'immigration clandestine, les opportunités de travail précoce que la région peut offrir dans le tourisme, la pêche, les mines, l'agriculture, les transports, les services etc...

La rencontre a enregistré la présence de plusieurs personnalités dont l'adjointe au gouverneur de Thiès (AA), l'inspecteur d'académie, Mouhamed Diouf, les partenaires et les acteurs du secteur...