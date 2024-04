Culture: Report de la 15e édition de la Biennale de l'Art africain contemporain " DAKAR'ART"

La 15e édition de la Biennale de l'Art africain contemporain " DAKAR'ART" vient d'être reportée par les autorités étatiques.



Dans un communiqué rendu public, le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture informe " la communauté artistique, culturelle nationale et internationale" du report de cet évènement, initialement prévu du 16 mai au 16 juin 2024.



Ledit report, d'après la tutelle, est dû aux " contraintes et aux aléas induits par Le contexte national et international" et à la volonté des nouvelles autorités en charge du secteur d'organiser la Biennale dans des conditions optimales".



Ainsi, " la nouvelle programmation de l'événement est fixée du 07 novembre au 07 décembre 2024".

Le "schéma organisationnel" et la programmation des expositions officielles sont toutefois maintenus...