Niger: six soldats tués la semaine dernière dans une attaque (armée)

Six soldats ont été tués la semaine dernière dans l'ouest du Niger lors d'une attaque menée par "des terroristes lourdement armés", a indiqué jeudi l'armée nigérienne.



L'assaut mené le 20 avril a visé une position de l'opération anti-terroriste Almahaou (Tourbillon) à Toudoun-Dimissa, dans la zone de Filingué située dans la région de Tillabéri (ouest), selon le bulletin de l'armée.



Les soldats "ont repoussé cette offensive", mais six d'entre ont été tués et deux blessés, précise ce bulletin, généralement publié deux fois par semaine, en faisant également état de plusieurs opérations militaires ces derniers jours.



Mardi, également dans la zone de Filingué, "trois terroristes dont un important chef" ont été arrêtés par une patrouille militaire.



La veille, un militaire a été blessé lors d'une attaque sur le village de Wanzarbé situé dans la zone dite des "trois frontières" entre Niger, Mali et Burkina Faso.



Dans leur fuite, "plusieurs terroristes" ont été tués en déclenchant eux-mêmes une bombe artisanale qu'ils avaient placée pour piéger les militaires, explique l'armée.



Dans la région de Tahoua (ouest), voisine de celle de Tillabéri, "deux terroristes ont été tués" à Ezza et quatre capturés par l'armée qui a saisi des armes, des munitions, des motos, du carburant et des moyens de communication.



A Diffa (sud-est), l'armée de l'air affirme avoir tué "plusieurs terroristes de Boko Haram" lors de frappes menées au Nigeria voisin contre des jihadistes qui s'y étaient repliés après avoir tendu une embuscade mardi contre des militaires.



L'embuscade a fait cinq blessés parmi des soldats chargés de protéger un programme de développement agricole à Lada, d'après les autorités locales.



Dans la zone des "trois frontières", le Niger fait face aux attaques de l'Etat islamique au grand Sahara (EIGS) et d'Al-Qaïda. Dans le sud-est, le pays affronte les jihadistes de Boko Haram et de l'Etat islamique en Afrique de l'Ouest (Iswap), deux mouvements né au Nigeria voisin.



Dans l'Ouest, "les patrouilles de présence et les contrôles" ont permis "une nette amélioration de la situation sécuritaire", assure l'armée.



"Les résultats très importants que nous avons déjà engrangés contre le terrorisme indiquent clairement que la sous-région sera un espace de paix et de prospérité", a affirmé le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeine, lors d'une cérémonie commémorant la fin de la première rébellion touarègue (1991-1995), célébrée mercredi à Tchintabaradène, dans la région de Tahoua.