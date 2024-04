Mouvement d’humeur à AIBD : Les agents de TSA ne mettent pas la pédale douce

Décidément le conflit entre les agents de TSA et leur direction s'enlise après quatre jours de grève. Le collège représentant les travailleurs de la société de sûreté a rencontré ce jeudi, le député Guy Marius Sagna pour lui soumettre ses préoccupations.







La délégation reçue par le parlementaire lui a exposé l'intégralité de son cahier de revendications. Pour rappel les employés de « Téranga Sûreté Aéroportuaire » (TSA), une société de sûreté établie à l'aéroport international Blaise Diagne, ont arboré des brassards rouges depuis lundi dernier. Ils ont haussé le ton contre la hiérarchie à cause de promesses non tenues, des accords non respectés et des conditions de travail pénibles et insoutenables. Hier, ces travailleurs étaient devant les locaux de l'inspection du travail de Thiès pour y déposer leur lettre de revendications.







Le collège a décidé de poursuivre son combat et de confier sa plaidoirie au député Guy Marius Sagna, un représentant du peuple qui peut porter sa voix devant le parlement. Les agents de sûreté fustigent en premier, l’indifférence de l'employeur face à toutes leurs interpellations avant de détailler les différents points de discorde. Ils entendent poursuivre leur mouvement d'humeur en attendant d'observer la situation dans les prochains jours.