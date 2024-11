Macédoine du Nord : Une femme accouche à 61 ans, un record pour le pays

Une femme de 61 ans est devenue la plus âgée à donner naissance en Macédoine du Nord, ont annoncé mardi les autorités sanitaires de ce pays des Balkans.



La nouvelle mère, dont l’identité n’a pas été communiquée, a eu recours à une fécondation in vitro (FIV), selon la directrice de la Clinique universitaire de gynécologie et d’obstétrique de Skopje, Irena Aleksioska Papestiev.



La sexagénaire avait précédemment subi dix tentatives de FIV, a-t-elle ajouté.



La Macédoine du Nord n’impose aucune limite d’âge pour les femmes souhaitant recourir à la fécondation in vitro.



La mère et le nouveau-né ont quitté l’hôpital mardi. Le père est âgé de 65 ans, selon les autorités.



Les statistiques officielles indiquent que le taux de fécondité en Macédoine du Nord s’établissait à 1,48 enfant par femme en 2023.



Depuis son indépendance en 1991, le pays fait face à une émigration massive sur fond d’économie stagnante.



La population ne compte plus que 1,8 million d’habitants, soit une baisse de près de 10% en moins de vingt ans, selon les données du dernier recensement de 2021.