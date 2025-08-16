MAGAL 2025 – « Touba ne profite pas assez de l’événement », Serigne Moustapha Mbacké Ibn Serigne Bassirou Khabane tire la sonnette d’alarme


Alors que le Magal de Touba 2025 a enregistré une affluence record de 6,5 millions de pèlerins,  la question des retombées économiques reste au cœur des préoccupations. Pour Serigne Moustapha Mbacké Ibn Serigne Bassirou Khabane, Touba ne tire pas suffisamment profit de cet événement religieux majeur. Le chef religieux, visiblement préoccupé, déplore que les bénéfices économiques générés par le Magal estimés à plus de 250 milliards de FCFA— ne soient pas suffisamment réinvestis dans la ville sainte. Il appelle à « changer de fusil d’épaule » pour que Touba bénéficie pleinement de l’impact de ce rassemblement. Par ailleurs, Serigne Moustapha Mbacké a fustigé les dérives numériques, pointant du doigt les « chercheurs de buzz » qui inondent les réseaux sociaux depuis Touba avec des contenus jugés futiles et contraires à l’esprit du Magal.

Sur le volet culturel, il a salué l’initiative d’inscrire le Magal au patrimoine immatériel de l’UNESCO, y voyant une reconnaissance internationale du rayonnement spirituel de l’événement.

Enfin, abordant les questions politiques, il a affirmé sa proximité avec l’actuel régime , tout en délivrant des orientations claires pour une meilleure prise en charge des préoccupations des populations de Touba et surtout des jeunes .
Samedi 16 Août 2025
Amadou Moustapha Mbaye



