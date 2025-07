MAGAL 2025- Autorités religieuses et ministre de l’intérieur autour des derniers réglages lors d’un CRD national

À l’approche du Grand Magal de Touba, les autorités ont déroulé la réunion stratégique du Comité Régional de Développement (CRD) national mardi au Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique. Présidée par le Ministre de l’Intérieur en présence de Serigne Bassirou Abdou Khadr Mbacké, porte-parole du Khalife général des Mourides et président du comité d’organisation du Magal, la rencontre a réuni dignitaires religieux, représentants étatiques et acteurs impliqués dans la réussite de l’événement.



Le gouverneur de Diourbel a présenté un point d’étape détaillé : sur les 127 engagements pris, 32 sont déjà réalisés, 69 en cours, et 26 en voie de finalisation dans les jours à venir. Le taux global d’exécution s’élève à 80 %, illustrant une dynamique soutenue. Les discussions ont notamment porté sur la santé, l’hygiène et l’amélioration du cadre de vie, l’approvisionnement en eau et les systèmes d’assainissement, la sécurité publique, la logistique d’approvisionnement



Le comité et l’administration se réunissent chaque semaine dans le cadre des « Mercredis du Magal », assurant un suivi rapproché et une coordination efficace.



Serigne Bassirou Abdou Khadr a salué l’engagement des parties prenantes, en appelant à maintenir le rythme pour atteindre un taux d’exécution de 100 %. Il a aussi mis l’accent sur la position stratégique de Touba dans la répartition des ressources, sur l’interdiction stricte de la conduite de charrettes par les mineurs, sur la nécessité du respect des normes de construction et du permis de bâtir dans la ville sainte



Le Ministre de l’Intérieur a salué l’exemplarité du comité, tout en confirmant l’engagement du Président de la République et du gouvernement à garantir le bon déroulement du Magal. Des prières ont été demandées pour la paix, la stabilité et le développement du Sénégal.