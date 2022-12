MAC de Mbour : Les juges et le procureur près le tribunal de grande instance rendent visite aux détenus... Plusieurs doléances évoquées...

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mbour, le président dudit tribunal et les deux juges d'instruction ont rendu visite aux détenus de la MAC de Mbour.

Une visite qui était annoncée depuis quelques jours. Selon des sources concordantes de Dakaractu Mbour, le procureur aurait évoqué lors de ce face-à-face, les lenteurs judiciaires. Une situation qui lui a permis de calmer les détenus qui seraient dans tous leurs états.

Selon toujours nos sources, le porte-parole des détenus serait revenu longuement dans son discours sur les longues détentions préventives, l'absence de libération conditionnelle et les retards relatifs aux auditions préventives. Les juges auraient, de leur côté, amené des élements de réponse par rapport aux doléances précitées.

Il faut signaler que le tribunal de grande instance de Mbour est confronté à un déficit de personnel (parquet et tribunal) et de salles d'audience. Il y a tout juste une seule salle pour les correctionnelles, les flagrants délits et les Chambres Criminelles. En effet, la demande est largement supérieure à l'offre...