Lutte contre les cancers du sein et du col de l’utérus : Les femmes du ministère de la santé s’investissent dans la prévention.

​C’est dans le cadre d’un panel sur les cancers que l’association des femmes du ministère de la santé et de l’action sociale a célébré « Octobre rose ». Pour cette année avec la présence de la COVID-19, l’association par la voix de sa présidente a décidé de procéder autrement. Il n’y aura pas de test de dépistage gratuit, à la place, ces femmes engagées et déterminées à vaincre les cancers comptent insister sur la sensibilisation avec comme slogan ( informer, sensibiliser et dépister)...