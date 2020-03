Lutte contre le Covid-19 : La ministre de la jeunesse répond à l'appel de solidarité avec un lot de matériel remis au ministre de la santé.

Accompagnée par le coordinateur national de la Cojer, Moussa Sow, et le président du Conseil national de la jeunesse, Khadim Diop, la ministre de la jeunesse Néné Fatoumata Tall a remis cet après-midi un lot de produits détergents au ministre de la santé et de l'action sociale. En plus de ce geste, la ministre de la jeunesse a mis également à la disposition du ministre de la santé, le service civique national avec 150 jeunes volontaires pour la sensibilisation de la population sur les mesures d'hygiène...