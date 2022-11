Lutte : Siteu terrasse Papa Sow d’une prise spectaculaire !

Le combat de lutte entre Papa Sow et Siteu a failli virer au fiasco ce dimanche, à l’arène nationale de Pikine, avec un round d’observation de plusieurs minutes sans saveur, avant le dénouement. Finalement, le phénomène de Lansar prendra le meilleur sur son vis-à-vis en lui imposant au cours d’un corps à corps, sa puissance et sa technicité à l’issue d’une prise spectaculaire.

Le Puma de Fass, au crépuscule de sa carrière, est vaincu par l’un des jeunes espoirs de la lutte avec frappe. En effet, avec ce succès à son palmarès, Siteu relance son avenir dans l’arène et pourrait très rapidement avoir à en découdre avec un « VIP », à coups de plusieurs millions de FCFA…