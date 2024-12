Lutte Sénégalaise : le CNG confirme la victoire de Modou Lo

La Commission Règlement et Discipline (CRD) du Comité national de gestion (CNG) de la lutte a tranché ce lundi en confirmant la décision de l’arbitre dans le combat opposant Moustapha Senghor, alias Siteu, à son adversaire.



Après l’analyse des rapports du superviseur, de l’arbitre et des vidéos du combat soumises par les deux parties, la CRD a conclu que les images montrent clairement que Siteu est sorti de l’aire de combat sur l’action en question. Elle a également validé le geste de l’arbitre arrêtant le combat pour cette sortie.



Les réclamations du requérant n’ont pas été confirmées par les preuves vidéo produites, renforçant ainsi la décision initiale prise sur le terrain.



La séance, entamée dans un climat serein, s’est achevée à 13 h 11 après la validation de ce verdict, désormais officiel et homologué. Cette décision met un point final aux contestations entourant ce combat.