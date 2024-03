Lutte : Reug Reug et Boy Niang 2 s’affrontent en 2025 !

Selon les informations divulguées ce vendredi, le combat de lutte avec frappe entre Oumar Kane "Reug Reug", et Boy Niang 2 aura lieu le 1er janvier 2025. Organisé par la prestigieuse structure Gaston Productions de Makane Mbengue, cet événement promet d'être explosif ! Les deux jeunes prodiges de la lutte sénégalaise s'affronteront dans un duel au cours duquel la puissance et la technicité des deux combattants seront déployés pour déterminer le vainqueur.



Après sa récente victoire contre le redoutable B52 de Mbour, « Reug Reug » entend poursuivre sa quête du titre de roi des arènes avec un possible combat contre le détenteur de la couronne, Modou Lô. Ce dernier avait réussi à battre Boy Niang lors de sa dernière apparition à l'arène nationale de Pikine. Reug Reug devra renverser le « Thiapatioly » s'il veut conserver ses chances de décrocher le prestigieux titre de roi des arènes.