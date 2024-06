Lutte : Gris tacle Ama et promet un duel intense « Ci Biir Guew bi, Bandit lay done... »

Contrairement à son adversaire, Gris Bordeaux a opté pour une approche plus discrète en prévision de ce combat crucial. Lors de son point de presse d’aujourd’hui Gris a affirmé être parfaitement prêt à affronter Ama Baldé. « Je suis en pleine possession de mes moyens et je ne vise que la victoire. Ce combat revêt une importance capitale pour moi », a-t-il déclaré avec détermination.

Gris Bordeaux, connu pour sa force brute et son habileté technique, n'a pas manqué de souligner son état de forme optimal. « J'ai comblé toutes les lacunes des précédents combats. Ma préparation a été intense et je suis confiant. Je m'entraîne assidûment aux côtés de mes frères, dont Serigne Ndiaye Lac Rose », a-t-il ajouté, mettant en avant la solidité de son équipe d'entraînement.

Le lutteur n'a pas non plus manqué de rappeler ses exploits passés, ayant vaincu certains des meilleurs lutteurs de l'arène sénégalaise, y compris des figures emblématiques comme Eumeu Sène et Tyson. Cette expérience et ces victoires antérieures font de Gris Bordeaux un adversaire redoutable et respecté dans le monde de la lutte traditionnelle.

Le combat entre Ama Baldé et Gris Bordeaux promet donc d'être un véritable « derby Pikine - Fass », une rencontre où l'honneur et la réputation sont en jeu. Les amateurs de lutte sont en ébullition à l'approche de ce rendez-vous incontournable qui captivera sans aucun doute tout le pays.

Dans quelques jours seulement, les regards seront rivés sur l'arène, prêts à voir qui des deux lutteurs sortira victorieux de ce duel tant attendu.