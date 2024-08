Lutte : Albourakh Events décroche trois chocs, dont l'affiche Ama Baldé vs Franc et un combat royal pour Balla Gaye 2 !

Après une brillante saison 2023/2024 avec de belles affiches de lutte, le groupe de production Albourakh Events promet une saison 2024/2025 tout aussi alléchante. Le promoteur Baye Ndiaye vient d'annoncer un choc attendu entre Ama Baldé, le phénomène de Pikine, et Franc, le bulldozer des Parcelles Assainies. Ce combat de lutte avec frappe servira d'ouverture de la saison en février 2025 à l'arène nationale de Pikine.



Pour encore rehausser le niveau, Albourakh Events négocie actuellement le combat de lutte entre Gris Bordeaux, le 3e tigre de Fass et Zarco, pour la mi-saison 2025. Une affiche qui pourrait se tenir lors de la seconde journée de Baye Ndiaye à l’arène nationale de Pikine.



Au cours de cette même journée, les amateurs de lutte avec frappe pourront aussi assister à l'affrontement entre Lys Ndiago et Lac Rose, une autre affiche déjà ficelée !



Cerise sur le gâteau, l'actuel empereur des arènes, Balla Gaye 2, clôturera la saison avec un combat royal prévu au mois de juillet 2025, contre un adversaire encore inconnu. Il pourrait s'agir d'un acte 3 du duel BG2 vs Modou Lô ou d'un combat contre Siteu, si ce dernier parvient à s'emparer du titre de roi des arènes détenu par Modou Lô.



Avec ces trois chocs de taille, Albourakh Events s'impose une nouvelle fois comme un acteur incontournable de la lutte sénégalaise, offrant aux amateurs une programmation de haute volée pour la saison 2024/2025.