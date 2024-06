Lutte : Ada Fass domine facilement un « Gouy Gui » trop faible !

Le leader de l'écurie Mor Fadam n'est plus ce qu'il était ! Après avoir mordu la poussière il y a deux ans face à Reug Reug, Gouy Gui avait avoué avoir contracté une blessure qui l'avait empêché d'être au top de sa forme contre son adversaire. Ce dimanche, à l’arène nationale, alors que tout le monde pensait qu'il était revenu dans une forme exceptionnelle, Gouy Gui s'est illustré par sa passivité, ce qui lui a valu deux avertissements, et finalement une défaite sans appel contre Ada Fass.

Après un premier round de cinq minutes insipide durant lesquelles les deux lutteurs sont restés debout, inactifs malgré les injonctions de l'arbitre et avertissements de l’arbitre, le combat s'est finalement dénoué. Lors du second round, tout est allé très vite. Ada Fass, prenant ses responsabilités, a attaqué son adversaire avant de le ceinturer et de le propulser au sol.

Face à un Gouy Gui trop faible et manquant visiblement de resistance, Ada Fass a dominé ce combat avec facilité. Cette victoire lui permet de se relancer après sa défaite contre Zarco.