Litige foncier, violences et vidéo compromettante : Trois “Thiantacônes” violentent un homme, filment le commandant de la gendarmerie et se partagent la vidéo

Ce qui devait être un simple litige foncier s’est transformé en un véritable feuilleton judiciaire à Médinatoul Salam. Cheikh Diouf, Ibrahima Dramé et Bassirou Mboup, trois disciples du défunt guide religieux Cheikh Béthio Thioune, se retrouvent aujourd’hui derrière les barreaux pour des faits graves. Comme le rapporte L’Observateur, ces derniers ne se sont pas contentés de violenter un homme venu revendiquer son terrain, ils ont aussi poussé l’audace jusqu’à filmer en cachette un commandant de gendarmerie en pleine audition avant de diffuser la vidéo sur WhatsApp.



Un terrain qui met le feu aux poudres



L’affaire débute en janvier 2025. Cheikh Gaye, propriétaire légal d’un terrain à Médinatoul Salam, se rend sur place pour débuter les travaux de construction. Mais à peine arrivé, il est intercepté par Cheikh Diouf, Ibrahima Dramé et Bassirou Mboup, qui lui ordonnent d’arrêter tout. Selon eux, la parcelle appartient à leur ami Babacar Fall, même s’ils sont incapables de présenter le moindre document prouvant cette affirmation.



La situation dégénère rapidement. Les trois hommes s’en prennent violemment à Cheikh Gaye, lui déchirent ses vêtements et le menacent de mort. Se sentant en danger, ce dernier se réfugie à la brigade de gendarmerie de Malicounda, où il dépose une plainte.



Quand la rébellion se retourne contre ses auteurs



Alerté, le commandant de la brigade de Malicounda envoie immédiatement trois gendarmes sur place. Mais face aux forces de l’ordre, les “Thiantacônes” refusent de céder. « Nous ne bougerons pas ! » clament-ils, affirmant défendre leur camarade.



Finalement interpellés et conduits à la brigade, ils ne se calment pas pour autant. Comme le révèle L’Observateur, Bassirou Mboup, un des accusés, profite de l’audition pour enregistrer secrètement les propos du commandant avec son téléphone portable. Pire encore, il partage la vidéo dans un groupe WhatsApp privé baptisé « And Défar Médinatoul Salam », où les images se propagent rapidement parmi les disciples.



Mais leur stratagème est vite découvert. Un membre du groupe, probablement choqué par leur audace, alerte aussitôt le commandant de brigade. Les téléphones sont saisis, mais le mal est déjà fait : l’image du commandant circule désormais parmi les “Thiantacônes”.



Un procès explosif en attente du verdict



Déférés à la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) de Mbour, les trois prévenus comparaissent mardi devant le tribunal de grande instance. Mais face au juge, ils tentent tant bien que mal de minimiser leur implication.



Cheikh Diouf affirme qu’il n’a découvert la vidéo qu’après la confiscation de son téléphone. Bassirou Mboup, de son côté, jure que Cheikh Diouf a reçu la vidéo directement via le groupe WhatsApp et non par lui. Quant à leur avocat, il plaide une simple volonté d’informer leurs camarades, une défense qui ne convainc guère le procureur.



L’accusation est formelle : les trois hommes sont poursuivis pour menaces de mort et collecte illicite de données. Le tribunal, qui n’a pas caché son indignation, rendra son verdict le 25 février 2025. En attendant, ces “Thiantacônes” vont devoir méditer sur leur sort derrière les barreaux.