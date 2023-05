Litige foncier à Ndieyene Sirah : Des populations alertent les autorités avant que ce qui s'est passé à Ngor ne se répète

Très remontées contre la municipalité de Ndieyene Sirah et un promoteur privé qui veut louer sur 35 ans leurs terres à hauteur de 500 000 FCFA, des habitants de Mbewane Thithiaw disent niet au projet et lancent un cri du cœur avant que le pire n'arrive. Ces habitants qui accusent la municipalité de faire dans le forcing pour leur arracher leurs précieux biens se disent être prêts à y laisser leur vie. Ces derniers tirent la sonnette d'alarme avant que ce qui s'est passé à Ngor ne se répète dans la commune de Ndieyene Sirah. Selon le président du mouvement "And Suxxali Ndieyene Sirah, Fallou Barre," le périmètre d'un hectare est loué dans certaines zones à 600 000 FCFA pendant six mois. Pour ce projet à Ndieyene Sirah si on fait le calcul pendant 35 ans, la location de ces terres revient presque à 17 000 FCFA par an aux populations, c'est vraiment inconcevable".