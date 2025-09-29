Lisca - Octobre Rose 2025 : 2 625 marcheurs unis contre le cancer du sein au Sénégal


La 15e édition de la randonnée pédestre de la Ligue Sénégalaise contre le Cancer (LISCA) a réuni ce dimanche 2 625 participants, un record de mobilisation pour lancer la campagne Octobre Rose 2025. Pour la présidente de la LISCA, Dr Fatma Genoune, ce moment de communion marque « l’union autour d’une même cause » : lutter contre le cancer du sein qui frappe encore durement les femmes sénégalaises, avec 1 836 nouveaux cas et 976 décès chaque année. Elle rappelle que 70 % des patientes arrivent à des stades avancés, quand il est déjà trop tard pour les sauver.

 

Tout au long du mois, la LISCA prévoit une série de consultations gratuites et subventionnées, à Dakar et dans plusieurs régions, afin d’inciter les femmes, dès 40 ans, à se faire dépister par mammographie. Une grande consultation de masse est prévue le 11 octobre au Stade de l’Amitié, en plus de séances décentralisées. Grâce au soutien de ses partenaires, l’association distribuera 2 000 bons de mammographie et accompagnera gratuitement chaque cas suspect détecté. Dr Genoune a également révélé qu’un terrain de 500 m² attribué par l’État attend toujours la levée de restrictions pour y bâtir une Maison de Vie, financée par Dubai Port Road, afin d’héberger les malades venues de tout le pays.

 

Aux côtés de la LISCA, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diene Gaye, a lancé un vibrant appel : « Hommes, maris, frères, fils, encouragez vos femmes à se faire dépister, pas seulement en octobre, mais toute l’année. » Insistant sur le poids économique et moral du cancer dans chaque famille, elle a salué la résilience de l’association : 15 ans de mobilisation sans relâche. Dans un pays où chaque malade devient un fardeau collectif, l’appel est clair : se dépister tôt, c’est sauver des vies.

Lundi 29 Septembre 2025
Karim Ndiaye



