Ligue des champions : Neymar très incertain contre Manchester United

Thomas Tuchel a confirmé dimanche soir qu'il serait «super difficile» que la star soit rétablie de sa blessure au pied droit pour le 8e de finale aller de la C1, à Old Trafford, le 12 février.

Pendant que ses équipiers s'amusaient à dérouler leur football en seconde période, Neyma restait un sujet brûlant au Parc des Princes, hier soir. Surtout qu'à la différence de Marco Verratti, qui soigne son entorse de la cheville gauche, et de Kevin Trapp, en prêt à l'Eintracht Francfort (ALL), aucune caméra n'est parvenue à capter la présence de Neymar dans une loge de l'enceinte de la porte d'Auteuil, où avait également pris place, Tite, le sélectionneur du Brésil.



L'Équipe