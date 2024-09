Ligue des champions : L’Inter freine Manchester City, le PSG s’en sort in extremis

La deuxième partie de la première journée de la Ligue des champions a offert son lot de surprises et de matchs intenses, ce mercredi. Pour commencer, le choc entre Manchester City et l’Inter Milan s'est malheureusement soldé par un match nul et vierge (0-0), témoignant d'un affrontement tactique où les défenses ont pris le pas sur les attaques.



Dans un autre match plus ouvert, le Borussia Dortmund a arraché une victoire difficile contre le FC Bruges (3-0), avec des buts de Jamie Bynoe-Gittens (76e et 86e) et de Serhou Guirassy (90e +5).



Le Celtic Glasgow, quant à lui, a surclassé le Slovan Bratislava, s'imposant largement (5-1), tandis que le Paris Saint-Germain a connu une soirée plus délicate face à Girona. Après un match âprement disputé, les champions de France en titre ont finalement obtenu les trois points grâce à un but de Nuno Mendes dans les dernières secondes (90e), profitant d'une erreur maladroite de Paulo Gazzaniga (1-0.)