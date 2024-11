Ligue des Nations: Cristiano Ronaldo mène le Portugal vers les quarts, l'Espagne valide sa première place

Le Portugal s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des nations en assommant la Pologne (5-1) avec notamment un doublé de Cristiano Ronaldo, vendredi à Porto. De son côté, l’Espagne, tenante du titre, a rempli sa mission: déjà qualifiée au coup d’envoi, elle s’est assurée vendredi de terminer première de son groupe en allant s’imposer (2-1) face au Danemark, de Brian Riemer, à Copenhague.Le Portugal a composé son billet pour la phase finale de la Ligue des nations en s'imposant largement face à la Pologne.





Les Polonais ont résisté jusqu’à l’heure de jeu avant de s’écrouler face à l’armada offensive portugaise.Leao (59e), Ronaldo (72e sur penalty et 87e sur un retourné acrobatique spectaculaire), Fernandes (80e) et Neto (83e) ont empilé les buts pour le plus grand plaisir de Roberto Martinez. Marczuk (88e) a sauvé l’honneur des Polonais qui restent dans la course aux quarts de finale.Avec la défaite de la Croatie en Écosse (1-0), la Seleçao est assurée de terminer à la première place du groupe 1 de la Ligue A (13 points), avant même de conclure cette phase de poules lors de son déplacement en Croatie (7 pts) lundi.



L’Écosse et la Pologne, qui comptent 4 points peuvent encore prétendre à la 2e place.L’Espagne valide sa première placeMalgré les absences de plusieurs joueurs clés (Rodri, Carvajal, Lamine Yamal, Le Normand...), la Roja a, elle, tenu son rang et est désormais certaine de terminer en tête du groupe 4 avec 13 points, grâce à une nouvelle prestation collective maitrisée, malgré la réduction du score danoise de Gustav Isaksen en fin de match (84e, 2-1).



Titularisé en position d’avant-centre, l’attaquant de Villarreal Ayoze Pérez a brillé avec une passe décisive pour le capitaine de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal (15e, 1-0) et un joli but en seconde période (58e, 2-0).Danemark (7 points) et Serbie (5) se disputeront la 2e place.