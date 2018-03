Ligue africaine des Champions : Génération foot (GF) éliminée par Horoya AC (2-0), (2-1 à l'aller)

Génération foot (GF) ne jouera pas les phases de poule de la Ligue africaine des Champions.



Le club de Déni Biram Ndao a été éliminé samedi par Horoya AC (2-0) en match comptant pour la qualification des 16es de finale retour du premier tour. A l'aller, les coéquipiers du gardien sénégalais Khadim Ndiaye s'étaient imposés (2-1) à Conakry. Au retour, Horoya a forcé la décision par Daouda Camara (24e), sur penalty et Brefo Mensah (88e).

Proches de la qualification au prochain tour, les joueurs de Alain Perrin pourront toutefois regretter les occasions manquées. Les balles ratées à l'aller comme au retour donneront sans doute quelques regrets aux Grenats, qui ont pourtant eu la balle de l'égalisation au bout du pied. Souverain dans le Championnat local, GF passait, sur la pelouse du stade LSS, un vrai test. Avec un statut d'outsider non pas à défendre, mais à acquérir devant le champion de la Guinée. Et l’objectif était avoué de se qualifier à la phase de poule de la Ligue africaine des Champions. Au final, le club de Déni Biram, qui en était à ses premiers pas dans cette épreuve reine des compétitions continentales des clubs, s'arrête à la porte des phases de poule de la Ligue africaine des Champions, face à des guinéens beaucoup plus expérimentés...