Ligue africaine Dames: « Collectivement, ça va. Tout ce qu’on doit faire, c’est rester soudés » (Kamite Élisabeth Dabou ASCVD)

Après la victoire de l’ASC Ville de Dakar (ASCVD) lors de la Ligue africaine féminine de basketball, Kamite Élisabeth Dabou, une des figures clé de l’équipe, a partagé ses impressions en zone mixte. Satisfaite de la performance collective, elle a insisté sur l’importance de la cohésion pour atteindre leurs objectifs dans cette compétition.



« On a pu gagner, mais on a pu se rattraper aujourd'hui en faisant mieux que l'autre match», a-t-elle déclaré, soulignant la progression de l’équipe. Elle a également mis l’accent sur le travail d’équipe : « L’objectif, c’est de rester unis et soudés pour renforcer notre force et atteindre nos objectifs. »



En vue des prochains défis notamment avec la dernière match contre Al Ahly mardi prochain, l’athlète a évoqué la nécessité d’une préparation rigoureuse : « Demain, nous allons nous entraîner, nous organiser et tenir des réunions pour discuter entre nous. Cela nous permettra de mieux aborder le match suivant. »



Pour elle, l’équipe est sur la bonne voie, mais elle a insisté sur l’importance de maintenir la dynamique collective : « Collectivement, ça va. Tout ce qu’on doit faire, c’est rester soudés. »

Avec cette mentalité, l’ASCVD semble prête à relever les défis à venir, portée par des joueuses engagées et déterminées.