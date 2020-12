Ligue Pro / Dispositions sanitaires pour la reprise : Saër Seck prend officiellement rendez-vous le 02 janvier.

C’est désormais officiellement acté par la Ligue Professionnelle de Football (Lsfp) qui, à travers son président Saër Seck, l’a annoncé ce mercredi.







En conférence de presse au siège de la fédération sénégalaise de football (Fsf), le patron de la Ligue Pro est revenu sur le dispositif sanitaire et organisationnel qui sera déployé cette année, pour éviter la propagation de la Covid-19 dans les stades.







C’est ainsi que les rencontres seront jouées à huis clos, avec des délégations réduites pour chaque équipe lors des parties ou sera autorisé un nombre réduit d’officiels et de journalistes.







Saër Seck précisera que des stratégies marketing seront parallèlement déployées pour apporter de la visibilité et amoindrir le manque à gagner par la Ligue Pro qui compte sur la Fsf et l’État pour soutenir davantage le football local.







Notons que trois affiches seront au menu pour le démarrage de la saison 2020-2021 : US Gorée – Génération Foot, 16h30, Diambars Niarry Tally, 16h30 et AS Douanes Cneps, 16h30 GMT.