Ligue 2 Sénégal : Invaincu, le leader Linguère peut-il revenir dans l’élite avec son jeune effectif

Invaincu après neuf (9) journées de championnat, la Linguère de Saint-Louis totalise 19 points sur 27 possibles (5 victoires, 4 matchs nuls) et trône en tête de la Ligue 2 sénégalaise. Les poulains du Présidents Amara Traoré devancent leur dauphin du moment EJ Fatick de trois (3) points. Et pourtant, après sa relégation en Ligue 2 la saison dernière, les dirigeants ont plutôt choisi de rebâtir une équipe avant de faire naître toute ambition de revenir dans l’élite.C’est ainsi que l’ancien sélectionneur du Sénégal, devenu président de ce club qu’il a entraîné et avec lequel il a été champion du Sénégal et vainqueur de la Coupe du Sénégal, a fait monter ses jeunes qui étaient dans l’équipe sénior, en plus de quelques autres jeunes recrues pour aider le coach Magip Diagne à se bâtir une équipe dans le temps. Le 4 janvier 2020, après l’élimination de la Linguère par NGB à Dakar, dans un match où les Saint-louisiens avaient ouvert le score par le biais de Saliou Faye (un jeune de 19 ans que les dirigeants de Linguère sont allés chercher à Mboro) et dominé toute la première mi-temps, avant que les gosses de Pape Thiaw ne renverse les choses en deuxième mi-temps, l’entraîneur Magib Diagne avait bien expliqué les objectif du club pour cette saison en cours. Et la montée en Ligue n’entrait pas en lice. « L’ambition, c’est d’abord de monter une équipe compétitive. Et en route, nous prendrons ce que nous aurons. Mais l’objectif du club, cette année, c’est de bâtir. Parce que si vous avez bien vu, on a fait monter les juniors et les cadets pour donner de la force à la formation. Alors si on monte, ce sera la cerise sur le gâteau. Mais (il se répète), l’objectif numéro, c’est de bâtir une équipe compétitive », confiait-il aux journalistes en janvier.Entre temps, Linguère n’a toujours pas perdu en championnat après neuf bonnes journées. Elle est la meilleure attaque de Ligue 2 (13 buts marqués) et la 4meilleure défense (5 buts concédés). A ce stade de la compétition, il serait très difficile de miser sur le sacre de la Linguère en fin de saison. Mais comme un bon joueur de poker en ligne , il serait tentant de parier sur leur montée en Ligue 1. Puisque six points les séparent du 4de ce championnat dont les trios premiers gagnent leur ticket pour l’élite.