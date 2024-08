Ligue 2 : Bamba Dieng offre une précieuse victoire à Lorient

Dans un match serré entre Lorient et le promu Martigues, c'est l'attaquant sénégalais Bamba Dieng qui a fait la différence. À la 61e minute de jeu, il a marqué le seul but de la rencontre d'une tête puissante, permettant ainsi à son équipe de s'imposer sur le plus petit des scores (1-0.)

Cette victoire est importante pour Lorient, qui décroche ses trois premiers points de la saison après avoir été relégué en L2 à l’issue de la saison dernière. Elle fait également du bien à Bamba Dieng, qui cherche à regagner en temps de jeu et en confiance après une période très difficile. Côté Lorientais, le défenseur, Formose Mendy, était également titulaire...