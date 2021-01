Ligue 2 / 1ère journée : Guédiawaye FC chute à domicile, Samuel Manga de la Sonacos auteur d'un triplé...

Dix buts inscrits en trois matches ! C'est le total enregistré ce dimanche à l'issue de la première journée du championnat de football de Ligue 2. Une journée marquée du sceau de l'attaquant de la Sonacos, Samuel Manga qui a signé un joli triplé contre Africa Promo Foot battu 3-2 au stade Fodé Wade. Une entrée en matière réussie pour les "Huilliers" qui se placent en tête du classement.



Autre configuration lors du match entre Guédiawaye FC qui restait sur une belle dynamique la saison dernière, avant la trêve forcée, et Amitié FC. GFC qui flirtait avec la montée en Ligue 1 il y'a encore peu de temps, s'est incliné 2-1 face à une belle équipe d'Amitié qui a joué sans complexe. Un bon départ par AM FC classé 2ème, loin devant GFC qui pointe provisoirement au 12ème rang.





Sur la pelouse du stade Alassane Djigo de Pikine, la Renaissance et EJ Fatick se sont neutralisées un but partout (1-1). En attendant le dernier match de cette première journée prévu ce lundi entre Demba Diop FC et la Linguère, 16 buts ont déjà été inscrits en 6 parties disputées. Un départ canon !