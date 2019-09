Ligue 1 Saison 2019-2020 : Le Casa Sports se restructure

L'administration du Casa Sports a pris d'importantes décisions pour la saison 2019-2020.



À en croire Seydou Sané, président du Casa-Sports, lors du point de presse tenu ce jeudi pour lancer les 50 ans du club du sud, le club fanion du sud s'appelera désormais Casa-Sports et non Casa-Sports de Ziguinchor. Une décision selon son président, qui permettra à toutes les villes de s'y reconnaitre.



La deuxième mesure, c'est le souci de l'autonomisation de l'administration du club. C'est ainsi qu'ils procéderont au recrutement de professionnels aguerris et rompus à la tâche dans la gestion d'une société où d'une entreprise. C'est pourquoi après l'obtention d'un siège social provisoire en prélude à la construction du siège du club, il vont recruter un directeur administratif, un directeur commercial, un assistant et une équipe qui va s'occuper de la communication. Mais pour les chargés de la communication, le Casa-Sports dit privilégier les journalistes basés à Ziguinchor, et tant d'autres spécialistes qui seront des agents du club et travailleront exclusivement pour le club. Selon Seydou qui animait le point de presse, c'est la seule solution que le Casa peut adopter pour contrôler les dossiers des joueurs car le l'équipe en a souffert. Mais aussi pour une autonomisation financière "qui est le ventre mou du Casa Sports. Beaucoup de joueurs nous échappent parce que le cadre n'est pas approprié".



La plupart des responsables du club sont des fonctionnaires. C'est compliqué de les avoir à leurs heures de travail" révèle Seydou Sané.