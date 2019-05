Ligue 1 / Bordeaux - Reims : Édouard Mendy blessé sort sur une civière

L'image est à la fois impressionnante et inquiétante, le gardien Sénégalais de Reims, Édouard Mendy est sorti sur blessure lors du match contre Bordeaux. Cet avant dernier match de la saison devait être une occasion de se maintenir dans le top 10 du classement. Malheureusement l'international Sénégalais s'est vu évacuer sur une civière suite à un violent choc.



Sonné et complètement étourdi, il a dû être évacué par prudence. Pour l'heure, le club n'a pas encore communiqué sur l'état de santé du joueur. Toutefois, il semblerait que Mendy devrait être rapidement tiré d'affaire. Le portier sénégalais en lice pour le titre de meilleur gardien de la Ligue 1, a grandement contribué à la belle saison de Reims qui se retrouve à la 9ème place suite à sa victoire 1-0 sur Bordeaux.

Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé qui s'apprête à publier dans quelques jours sa liste de 23 ou 24 joueurs pour la CAN, devra faire avec cette nouvelle assez préoccupante...