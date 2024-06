Ligue 1 & 2 : La ligue Pro annonce les distinctions individuelles et son onze type !

La Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP) a dévoilé les équipes types officielles des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 pour la saison 2023/2024. Ces sélections mettent en lumière les joueurs et entraîneurs les plus performants de la dernière année.

Chez les entraîneurs, Cheikh Guèye, le technicien de Teungueth FC, a été élu meilleur entraîneur de la saison après avoir guidé son équipe vers le titre de champion de Ligue 1. En Ligue 2, c'est Beau Saliou Touré, l'entraîneur de Wallydaan, qui a été désigné meilleur coach de la saison écoulée.

Dans la catégorie des joueurs, le milieu offensif Aimé Tendeng de l'ASC Jaraaf a été sacré meilleur joueur de Ligue 1, succédant ainsi à Jean Louis Diouf de Génération Foot. En Ligue 2, Papis Badiane a été élu meilleur joueur de la saison. L'équipe type de Ligue 1 est dominée par le Jaraaf avec 4 éléments sélectionnés, suivis par le champion Teungueth FC avec deux représentants.

La défense est composée d'Ibrahima Bitèye de Génération Foot à droite et de Layouss Samb de Teungueth FC à gauche, tous deux remarqués pour leurs qualités. La paire centrale est formée d'Alioune Souané du Jaraaf et de Pape Mamour Diallo de l'AS Pikine. Au milieu de terrain, Abdoulie Kâ de Teungueth FC a fait office de sentinelle efficace, tandis que Mame Saër Guèye du Stade de Mbour et Aimé Tendeng du Jaraaf, élu meilleur joueur, se sont distingués dans le domaine de la création.