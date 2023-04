Liberté de la presse : « la pratique du journalisme au Sénégal est sans risque » (BBY)

Au Sénégal, depuis 2012, l’arrestation de journalistes ou de patrons de presse commence à être monnaie courante. Les dernières en date, sont cellles de Babacar Touré, journaliste et patron de presse de Kewoulo et de Moustapha Diop, directeur de la télévision Walf Tv et de la radio Walf Fm (convoqué).

À cette question sur les risques de la pratique du métier du journaliste au Sénégal, lors de leur traditionnelle conférence de presse tenu le 27 avril dernier au siège de la ligue démocratique (LD), le pool des Porte-parole de Benno Bokk Yakaar, assure que la pratique du journalisme au Sénégal est sans risque...