Levée du corps du Pr Malick Ndiaye : « Il m’a récemment écrit, m’a demandé mon opinion et m’a dit de ne pas en informer le président.» (ministre Mor Ngom).

Le ministre Mor Ngom a délivré le message du Chef de l’État à l’occasion de la levée du corps du défunt Pr Malick Ndiaye. Dans ses témoignages, le représentant du président Macky Sall à la cérémonie mortuaire a relevé leur dernière collaboration datant de moins d’une semaine.

« Ce que j’ai ici, Malick l’a écrit récemment, me l’a remis, m’a demandé mon point de vue et m’a dit de ne pas en informer le président de la République. Je n’ai pas pu lui donner mon opinion », a confié Mor Ngom qui a qualifié le défunt de combattant acharné de la liberté.

Le ministre a rappelé les périodes de lutte du défunt dans le mouvement M23 et les sacrifices que le Pr Malick Ndiaye faisait pour la triomphe de la démocratie.