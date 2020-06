Levée du corps de Nafissatou Sow : Les témoignages des amis et proches parents de la présidente Aminata Touré.

Rappelée à Dieu ce dimanche, la défunte Nafissatou Sow a été inhumée cet après-midi du lundi au cimetière musulman de Yoff.



Lors de la cérémonie de levée du corps qui s'est déroulée à la mosquée Omarienne, plusieurs autorités, amis et proches parents de la Présidente du Conseil économique, social et environnemental ont effectué le déplacement pour compatir avec elle en ces douloureuses circonstances.

Pour certains, "la défunte Nafissatou Sow était une éducatrice, une personne pieuse et accueillante à la fois".

Serigne Pape Malick Sy, le porte-parole du Khalife général des tidianes de témoigner des bons rapports que la défunte entretenait avec la famille Sy de Tivaouane.

"Elle était tout pour nous. Elle était plus qu'une sœur. Et Aminata Touré est une nièce pour nous", témoigne t-il.

Embouchant la même trompette, Gaston Mbengue, Mor Ngom et Noura Chérif de témoigner des très bons rapports et des qualités de la défunte Nafissatou Sow...