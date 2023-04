Levée du corps de Mame Less Camara : « Il n’a jamais rien demandé, mais le président Wade comme Macky Sall… » (Famille)

Le monde médiatique a, ce matin, un seul point de convergence : l’hôpital principal de Dakar où la dépouille de l’éminent journaliste, Mame Less Camara passe ses derniers moments avant d’être acheminée au cimetière de Yoff. La famille, les amis, collègues, étudiants qu’il a eu à former au CESTI, tous étaient présents pour assister à la levée du corps ce matin.







Le porte-parole de la famille, El Hadj Malick Sow, a tenu à remercier tous ceux qui ont de près ou de loin, contribué au traitement de la maladie de Mame Less Camara. « Mame Less a toujours servi son pays. Il pouvait avoir tout ce qu’il voulait dans ce pays. Parfois des gens ont même pensé qu’il ne voulait rien obtenir dans ce pays. Mais dans la dignité, il a toujours voulu faire les choses de manière responsable », a témoigné El Hadj Malick Sow, le représentant de la famille de Mame Less Camara.







De plus, il faut rappeler que le disparu n’a jamais rien demandé à qui que ce soit, même durant sa maladie. Même alité, Mame Less a toujours voulu vivre dans la dignité : « de Abdoulaye Wade jusqu’à Macky Sall, soutien lui a été apporté sans sa demande. L’ancien président Wade l’a évacué et il s’est relevé de son coma. Macky Sall aussi, l’a toujours soutenu avec de gros moyens… Il faut les remercier et remercier tous ceux qui ont apporté de l’aide à notre regretté Mame Less. Remettons-nous à la volonté divine », ajoutera El Hadj Malick Sow.