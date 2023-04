Levée du corps à l’Hôpital Principal de Dakar : Vague de témoignages sur Oumar Sow, un infatigable homme social, parti à jamais

C’était un moment de ferveur, de regrets et de satisfaction en livrant le dernier message d’adieu à Oumar Sow, directeur de l’urbanisme décédé hier. Les témoignages livrés par ses amis, proches et collaborateurs ont été unanimes. En effet, Oumar Sow était l’homme qui n’attendait rien pour assister ceux qui sont dans le besoin.



C’était un homme social, d’une grande générosité. D’ailleurs, au cours de ces témoignages, certains ont révélé que Oumar Sow même dans son service, il se dépêchait pour venir en aide même à ses collaborateurs. «C’est la république qui a perdu un homme de valeur, un patriote très engagé et professionnel» ont avancé plusieurs des personnalités qui ont, après la cérémonie de levée du corps à l’hôpital principal, accompagné le propriétaire de la bergerie Khadimou Rassoul à sa dernière demeure à Diourbel.