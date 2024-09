Léthargie du PS : Des membres du SEN politique, des cadres et des jeunes mettent en place AS/JEF

Le parti socialiste traverse depuis un moment une sine de turbulence et pour ne pas arranger les choses, des cadres et jeunes ont décidé de mettre en place un courant pour la renaissance du parti, dénommé AS/JEF pour dire Alternative Socialiste. Selon une source au cœur de ce courant, « AS/JEF est un nouveau courant qui est en train d'être mis en orbite par des jeunes et cadres du Parti Socialiste. »

Ainsi, en soi, notre interlocuteur souligne que « l’émergence de cette nouvelle ligne de pensée politique de sensibilité socio-démocratique, écologique et citoyenne au sein du PS et par ailleurs dans l’espace politique sénégalais, découle de l’urgence d’une alternative politique crédible. »





Toutefois, il souligne que dans les jours à venir tout sera tiré au clair et le PS commencera à renaître de ses cendres. « Du lourd se prépare pour secouer la gauche sénégalaise en somnolence. » Car cette plateforme est initiée par un haut fonctionnaire de l'administration, membre du SEN du PS. Ce dernier s’est « engagé à une addition des forces et potentialités pour aider à l'animation et à la remobilisation des troupes au sein du Parti socialiste voire de manière large, dans la famille politique de gauche, à l’heure même des bilans post-électoraux... »