Les pédés, le Plan à trois, drogue et scandale public : un triangle interdit éclate à Liberté 6

Dakar, quartier Liberté 6, dimanche 26 janvier 2025. Une scène inattendue perturbe la fin d’après-midi des passants sur le tracé du Bus Rapid Transit (BRT). Trois hommes s’affrontent violemment sous le regard intrigué des curieux. Ce qui semblait être une simple altercation prend une tournure bien particulière lorsque des comportements et insultes efféminés trahissent une vérité plus complexe.



L’intervention des policiers de Grand-Yoff met fin à la rixe. Deux des protagonistes, Fallou Sène et Amadou Seydi, sont arrêtés, tandis que le troisième homme, Hady Sy, profite de la confusion pour s’échapper. Ce qui s’ensuit, c’est une enquête dévoilant un univers clandestin mêlant sexualité tarifée, drogue et conflits financiers.



Une affaire de passe tarifée à 100 000 FCFA



Au cours de leur interrogatoire, Fallou Sène et Amadou Seydi passent rapidement aux aveux. Selon L’Observateur, Fallou Sène révèle qu’il avait rejoint Seydi dans un appartement meublé loué à Liberté 6 pour une relation sexuelle tarifée à 100 000 FCFA. Il comptait utiliser cette somme pour régler des arriérés de loyer.



Hady Sy, le troisième protagoniste, rejoint le duo pour ce qui se transforme en plan à trois. Les trois hommes consomment de la drogue « Volet » avant de passer à l’acte. Fallou Sène, qui se décrit comme la « femme » du groupe, raconte avoir subi les rapports sexuels de ses deux partenaires, mais lorsque le moment est venu de recevoir son paiement, Seydi refuse de payer.



Furieux, Fallou Sène confisque le téléphone de Seydi, ce qui déclenche la bagarre publique qui finira par les exposer.



La perquisition qui dévoile tout



Les enquêteurs perquisitionnent l’appartement meublé utilisé pour ces rencontres clandestines. Ils y découvrent une pommade lubrifiante et une vingtaine de comprimés de « Volet », une drogue connue pour ses effets euphorisants et désinhibants.



De plus, Fallou Sène est placé en observation médicale. Le rapport médical confirme des « lésions anales » compatibles avec ses déclarations, renforçant les accusations contre les deux hommes arrêtés.



Des accusations lourdes devant la justice



Fallou Sène et Amadou Seydi sont désormais sous le coup de plusieurs charges : actes contre nature, usage de drogue et trouble à l’ordre public. Ils ont été placés en garde à vue avant d’être présentés au procureur près le tribunal de grande instance de Dakar.



Un scandale qui interroge



Cette affaire met en lumière une réalité souvent dissimulée dans la capitale sénégalaise : la clandestinité d’activités sexuelles tarifées et l’usage de substances illicites. Comme le souligne L’Observateur, le mélange explosif d’argent, de drogue et de sexualité hors normes a fait éclater au grand jour un tabou social et judiciaire.



Entre les détails croustillants et les implications judiciaires, ce scandale alimente les discussions dans la capitale et pose des questions sur les pratiques clandestines qui se développent dans l’ombre.