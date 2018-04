Les matches de 1/4 de finale de la Coupe du Sénégal reportés pour indisponibilité du service d'ordre

Le vote du projet de loi instaurant le



parrainage aux élections et les manifestations prévues ont entraîné le report des matches des 1/4 de finale de la Coupe du Sénégal. Une mesure prise par souci de la sécurité des stades. A l’instar du match As Douanes/Jamono de Fatick, qui était prévu ce jeudi 19 avril, la rencontre Renaissance Dakar contre NGB (Niarry Tally) a été reportée ultérieurement, pour indisponibilité du service d'ordre.

Pour les mêmes raisons, le club de Teungheth FC ne pourra pas recevoir Kawral de Vélingara, selon un communiqué de la Ligue sénégalaise de football professionnel (Lsfp). Avec les éventuelles manifestations contre le parrainage, les regards se portent aussi sur la sécurité aux abords des stades. Dans ce contexte, le football n’est pas le seul sport sur lequel pèsent des risques de report...